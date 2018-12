Perseguita l'ex convivente e il nuovo compagno di lei, condannato

Con la fine della loro relazione sono arrivate le minacce, rivolte sia alla ex che al nuovo compagno della donna. E così H.C., 44enne residente a Salzano (Venezia), ieri è stato condannato a 8 mesi di reclusione per stalking nei confronti della ex convivente. Il 44enne era stato denunciato all'inizio dello scorso anno dalla ex convivente, esasperata dalla situazione. La Procura della Repubblica di Venezia (al tempo vivevano entrambi a Salzano) aveva chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare del divieto di avvicinamento ma malgrado questo l'uomo, sconvolto perché non voleva rassegnarsi alla fine della storia, ha iniziato a perseguitare la ex compagna con telefonate, messaggi e appostamenti nei pressi della sua nuova abitazione di Quinto e "agguati" dove la donna lavorava. Prendendo di mira anche il nuovo compagno, ritenuto il responsabile della separazione.

Classico lo schema della persecuzione: Insulti al cellulare, minacce di morte di persona. E per cancellare le tracce del suo agire in una occasione il 44enne ha preso il cellulare dalle mani della donna tentando di danneggiarlo per cancellare i messaggi che le aveva inviato. Per la difesa di H.C. il comportamento dell'uomo sarebbe stato dettato dalla frustrazione per la rottura del rapporto. Il giudice Cristian Vettoruzzo lo ha invece condannato a otto mesi di reclusione, riconoscendo alla vittima dello stalking, che si era costituita parte civile, un risarcimento di 6 mila euro e confermando la misura cautelare del divieto di avvicinamento.