Accusato di aver stuprato l'amichetta 14enne della sorella, a processo

E' accusato di aver violentato una ragazzina di soli 14 anni, amica della sorella con cui aveva trascorso la giornata. Alla sbarra davanti al tribunale in composizione collegiale è finito M.L, al tempo dei fatti 18enne. Ad accusarlo una giovane che agli inquirenti ha raccontato: «Ero poco più che una bambina ma lui è stato crudele e ha abusato di me». Il presunto stupro sarebbe avvenuto a Quinto la sera del 6 gennaio del 2018: una festicciola a casa dell'amica, la decisione di fermarsi a dormire, lei che si corica proprio a fianco della sorella di quel ragazzo che poi si intrufola nel letto e che l'avrebbe obbligata ad un rapporto sessuale completo.

«Non è vero -replica l'imputato, difeso dagli avvocati Helga e Jenny Lo Presti- la ragazza aveva bevuto tanto, abbiamo fatto del petting ma non è successo altro e di certo io non l'ho violentata». Secondo quanto emerso dalle indagini quella sera la presunta vittima a casa di una amica, dove si sarebbe fermata a dormire. Poco dopo essersi coricate sarebbe scattato l'orrore: lui sarebbe entrato nella stanza e dopo essersi accorto che la sorella era già addormentata si sarebbe steso a fianco dell'amica abbassandosi prima i pantaloni e poi la biancheria. E l'avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale completo. «E' la ragazza che mi ha invitato nel letto e ha cominciato a "giocare" con me. Ci siamo baciati e toccati e lei era consenziente»: è la difesa del giovane, che è affetto da una lieve disabilità mentale.