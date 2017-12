Quindici giorni senza raccolta della carta, il comune: "Nessuna comunicazione da Savno"

SANTA LUCIA DI PIAVE Cambiano i giorni della raccolta della carta in comune ma in Municipio non arriva alcuna comunicazione. Succede a Santa Lucia di Piave dove i cittadini, compreso il primo cittadino Riccardo Szumski, scoprono che nella seconda metà di dicembre e nei primi giorni di gennaio la raccolta differenziata della carta non avrà luogo, quantomeno non con i solito orari.

In municipio parrebbe non esesre mai arrivata comunicazione e ai cittadini le informazioni sono arrivate a singhiozzo. Tante sono state le chiamate in Comune per segnalare l'accaduto, che ha indubbiamente creato qualche disagio ai residenti. "Le variazioni ci possono essere - afferma il sindaco Riccardo Szumski - ma ora i cittadini si trovano a casa con i rifiuti in attesa di essere raccolti, pur pagando un servizio".