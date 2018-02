Treviso, a Santa Bona una raccolta firme per l'autonomia dei quartieri

TREVISO Principio di autonomia nei quartieri: parte la proposta "Renosto". Una raccolta firme oggi, sabato 24 febbraio nel quartiere di Santa Bona, a Treviso, per chiedere un'autonomia dei quartieri. "Adesione Vigilantes di quartiere" si legge nei manifesti del gazebo. "Seguendo questo principio - spiegano gli aderenti all'iniziativa - si vuole perseguire un principio di ripartizione delle risorse economiche da destinare ai quartieri della Città, suddividendo il bilancio generale del comune in zone corrispondenti alle aree a nord e a sud delle mura, in modo da creare dei bilanci di quartiere che tengano contro di quanto viene raccolto in termini di tasse e tributi comunali per ogni zona e destinando quanto raccolto in quella zona".

"Si concretizzerebbe così un federalismo locale - continua la nota degli organizzatori della raccolta firme - capace di rispondere alle esigenze dei quartieri indicando anno per anno quanto percepito e quanto è stato speso, sulla base della densità di popolazione che risiede nei territori. Inoltre si auspica l'istituzione di consigli di quartieri elettivi - termina la nota - con parere consultivo su tematiche ritenute interessanti e urgenti per la popolazione residente.