Fatica ad arrivare a fine mese con la sola pensione:scatta la campagna di crowdfunding

TREVISO "Ho conosciuto Elisabetta (nome di fantasia per rispettare la sua privacy) a maggio 2017 in centro a Treviso. Andando e tornando dal lavoro, ho notato questa signora silenziosa, seduta per terra, chiedere aiuto. Mi sono fermata a parlare con lei e ora, con voi, vorrei condividere la sua brutta storia". A parlare è Alice Gatti, giornalista trevigiana che si è subito presa a cuore la vicenda personale di una donna 70enne trovata a mendicare in centro città.

"Elisabetta ha 70 anni e a seguito di una brutta vicenda famigliare si è trovata, improvvisamente, senza casa e senza soldi. La pensione di 400 euro, dopo la morte del suo compagno, non le permetteva nemmeno un tetto. Per questo, per diversi mesi, ha chiesto la carità per strada in varie città del Nord Italia. La fine della sua vita col compagno ha significato per Elisabetta la perdita della sua famiglia acquisita, il dover lasciare immediatamente la casa in cui convivevano da ormai 20 anni, l'abbandono da parte di amici e conoscenti. Infatti, non essendo tutelata dallo status di moglie, Elisabetta ha dovuto, a sole due settimane dalla morte del compagno, lasciare tutto e andarsene, intimata dai famigliari di lui" racconta Alice.

"Dopo aver dormito alla Caritas per mesi, Elisabetta ora vive in un alloggio ATER, nei pressi di Udine (è originaria del Friuli), ma tra spese mediche, bollette e pagamento affitto fa davvero fatica ad avere una vita dignitosa; a volte rinuncia al cibo, altre alle cure mediche. Gli assistenti sociali, dopo averla aiutata a trovare una casa, non hanno più particolare attenzione per lei. Chiedo a suo nome un aiuto, ormai siamo diventate amiche e garantisco a mio nome per la veridicità della sua storia e per la destinazione dei fondi raccolti e sono disponibile per qualsiasi informazione. Da sola non posso farcela, ho bisogno di un aiuto da persone di buon cuore per darle un presente migliore, che potrebbe, per ora, tamponare tanti problemi. La sua disperazione, insieme alla sua forza, siano da monito a tutti noi. Grazie di cuore a chi vorrà sostenere questa raccolta fondi" chiosa Alice. Chiunque volesse contribuire alla raccolta fondi, può collegarsi a questo LINK.