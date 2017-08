"Racconta Home Festival": pubblicato il bando per il concorso giornalistico sulla kermesse

TREVISO Home Entertainment Srl bandisce la prima edizione del Premio Giornalistico “Racconta Home Festival 2017” col patrocinio del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto. Il fine è premiare quei giornalisti che sappiano raccontare l’evento dal punto di vista delle emozioni, un reportage della vita dentro un festival, dal camping ai palchi principali, passando per amicizia, sport e gioia. Un racconto di vita reale tra canzoni e sorrisi, tra amici e grandi ospiti internazionali, un’alchimia di relazioni, arte e cultura che solo a “casa” capita. Il senso del reportage deve essere raccontare cosa significa “casa” per chi vive un festival che diventa anche punto di attrazione turistica per chi arriva dall’estero.

Possono essere presentati elaborati pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 ed il 30 novembre 2017. È possibile sia candidarsi personalmente che la segnalazione da parte di un collega o da parte della giuria. Il Premio sarà articolato in due categorie. Nella prima categoria, alla quale possono partecipare solo giornalisti iscritti all’ordine, sono incluse le pubblicazioni presentate da mass media tradizionali registrati: carta stampata, siti internet, radio e televisioni.

Nella seconda categoria sono inclusi blog altre forme di narrazione 2.0 che utilizzino social network o strategie di comunicazione innovativa in tutte le sue modalità. A titolo di esempio, possono ricadere dentro questa categoria una diretta Twitter durante il festival o un racconto dove si uniscano foto, video e citazioni da Facebook. Non è necessario in questo caso che il candidato sia iscritto all’Ordine dei Giornalisti e possono partecipare quindi anche influencer o blogger.