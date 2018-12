Radar guasto all'aeroporto di Venezia: voli dirottati su Treviso e passeggeri a Preganziol

Gli utenti dell'aeroporto Marco Polo di Venezia sono alle prese in queste ore con una serie di disservizi legati a un problema tecnico che si è verificato giovedì sera e che continua ad avere pesanti conseguenze. Anche oggi, sabato 29 dicembre, si registrano voli cancellati (oltre una ventina, tra partenze e arrivi) oppure ritardati (con orari di partenza in alcuni casi posticipati varie volte), o ancora dirottati a Verona, Treviso, Trieste, Bologna, mentre diversi passeggeri sono stati ospitati nella notte all'Hotel Crystal di Preganziol.

Guasto e scarsa visibilità

La causa - come comunicato dalla società Save, che gestisce lo scalo di Tessera (VE) - è un malfunzionamento al radar di terra che ha portato a «forti ripercussioni» per l'operatività dei voli. Le riparazioni sono in corso da parte dei tecnici dell'Enav, ma nel pomeriggio di sabato il problema non è ancora risolto. A peggiorare la situazione è il perdurare di condizioni di bassa visibilità. Il tutto proprio nelle giornate a ridosso dell'ultimo dell'anno, particolamente critiche per il grande traffico di passeggeri. La situazione non è ancora tornata alla normalità e l'aeroporto invita gli utenti a «monitorare lo status del volo ed eventualmente contattare la compagnia aerea».

Enav convocata a gennaio

L'Enac, ente nazionale per l’aviazione civile, ha informato che nei prossimi giorni convocherà l’Enav - società che gestisce la navigazione aerea nazionale - per analizzare le cause che hanno provocato il guasto, nonché «per una valutazione dei tempi di ripristino della funzionalità tecnica dei sistemi». L’incontro sarà programmato per i primi giorni di gennaio. Enac comunica inoltre di essere al lavoro per «monitorare la situazione sia per gli aspetti tecnici del malfunzionamento del radar, sia per gli aspetti di assistenza, informazione e riprotezione dei passeggeri coinvolti nei disservizi».