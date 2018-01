Raduno alpino del Centenario, primo incontro per il piano operativo

VITTORIO VENETO La sezione Ana di Vittorio Veneto ospiterà sabato 3 febbraio, nell’ambito degli eventi “Aspettando il Raduno Triveneto del Centenario” la Riunione dei Presidenti e del Coordinamento Giovani del 3° RGPT. Saranno accolti e si ritroveranno tutti al Teatro Da Ponte, e sarà per loro occasione di visitare la città, e valutare da ora le iniziative che si terranno per l’attesa Adunata Triveneta degli Alpini, che nel 2018 avrà un valore particolare, perché soprattutto nella città della Vittoria e della Pace, valore questo per il quale l’azione delle penne nere è costante.

“La presenza a Vittorio Veneto dei Presidenti delle Sezioni ANA del Triveneto, del Coordinamento Giovani e di tutti i Consiglieri Nazionali di riferimento, in occasione della loro programmata riunione al Teatro Da Ponte, - afferma il presidente della sezione Francesco Introvigne - ci rende orgogliosi e desiderosi di accoglierli, all'Alzabandiera, con un caloroso "abbraccio" come noi Alpini della Sezione di Vittorio Veneto sappiamo fare!”. Proprio per l’accoglienza dei presidenti e loro collaboratori, i giovani, e i consiglieri nazionali, sono stati mobilitati tutti i gruppi della sezione, che si sono dati appuntamento per partecipare alla Cerimonia sabato 03 febbraio alle 09.15 in Piazza Flaminio a Vittorio Veneto. Alle 9.30 i presidenti del Triveneto e i giovani del Coordinamento Triveneto, si riuniranno tutti al Teatro Da Ponte per iniziare i lavori all’ordine del giorno. Sarà ad esempio decisa anche la sede della prossima adunata triveneta.