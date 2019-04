Pirata della strada nella notte investe una 16enne e scappa: la giovane è grave

E' stata improvvisamente investita da un'auto nei pressi del passaggio a livello e, dopo essere stata sbalzata di forza per cinque metri a bordo strada, si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale a causa di una seria lesione al bacino. La vittima, la 16enne S.A.E. che al momento dell'impatto si trovava con un'amica, verso le 1.20 della notte tra domenica e lunedì è stata colpita da una Bmw bianca in corsa il cui conducente non si è nemmeno fermato per prestarle soccorso. L'incidente è avvenuto in via Ca' Leoncino a Castello di Godego, nei pressi del passaggio a livello, per cause ancora da accertare. Sul fatto indaga ora la polstrada che è alla ricerca di ogni indizio utile per risalire all'identità del pirata della strada.