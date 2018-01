"Bravata" al passaggio a livello chiuso: ragazzina sfida la sorte e attraversa i binari

MONTEBELLUNA Si accende la luce rossa e si abbassano le sbarre del passaggio a livello. Il treno sta arrivando e proprio quando il treno è ormai vicino una giovanissima ragazza decide di attraversare i binari. Non un tentativo di suicidio ma una "bravata" tra amici. La giovanissima, era in compagnia di alcuni coetanei e lei, non curante del pericolo, decide di sfidare la sorte come fosse un "gioco" mentre gli amici gli scattano una foto con lo smartphone - come riporta il Gazzettino di Treviso.

Un gesto senza senso per affermarsi nel giovane branco. E' successo ieri a Montebelluna sotto gli occhi degli automobilisti attoniti. "La giovane scherzava e derideva gli amici che non avevano avuto in quell'occasione lo stesso coraggio..." - raccontano gli automobilisti. Un'azione insensata che poteva trasformarsi in tragedia.