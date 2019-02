Sparisce da casa pochi giorni dopo essersi trasferito nella Marca

C'è grande apprensione e preoccupazione per le sorti del giovane Alex Abraham Alindugan, ragazzo ventiseienne di origini filippine, sparito da casa lo scorso 22 febbraio dopo essersi trasferito solo da alcuni giorni nel comune di San Biagio di Callalta.

Dopo aver vissuto a Roma dal maggio del 2018, città dove risiedono anche i suoi genitori, lunedì 18 febbraio Alex si era trasferito a San Biagio di Callalta dove, insieme ad alcuni connazionali, aveva trovato lavoro in un ristorante della zona. Il trasferimento da Roma non era stato semplice: lasciare da un giorno all'altro la famiglia e gli affetti per iniziare una nuova vita in un posto mai visto prima non era stato facile per il giovane che, ogni giorno, telefonava a casa per salutare i familiari e aggiornarli sulle sue condizioni. Venerdì 22 febbraio, dopo aver sentito la madre al telefono, il giovane è uscito dall'appartamento in cui si era stabilito con altri connazionali ma, da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie. L'allarme è scattato la mattina di sabato 23 febbraio quando il ventiseienne non si è presentato al lavoro presso il ristorante di San Biagio. Il giovane, uscendo di casa, ha portato con sé il telefono (che però risulta sempre spento) e i documenti. Il resto dei suoi effetti personali è rimasto nell'appartamento. Non parla molto bene l'italiano, ma è in grado di capire la nostra lingua. Chiunque pensi di averlo visto nelle ultime ore è pregato di mettersi in contatto con le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini sul caso.