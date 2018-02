Tragedia a Salgareda: ragazzo trovato morto nella sua cameretta a quattordici anni

SALGAREDA E' una vera e propria tragedia domestica quella che, nella serata di sabato 24 febbraio, ha colpito una famiglia residente in una palazzina di via Roma a Salgareda.

A soli quattordici anni, il giovane P.P. è stato trovato dal fratellino minore in una pozza di sangue poco prima delle ore 20. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il ragazzo si trovava nella sua cameretta e si stava preparando a trascorrere una tranquilla serata in famiglia quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è crollato a terra privo di sensi. La madre del quattordicenne, accortasi della gravità della situazione, ha chiamato sul posto i soccorsi ma quando le ambulanze sono arrivate in via Roma per P.P. non c'era ormai nulla da fare. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore improvviso, un embolo fatale che non ha lasciato scampo al quattordicenne, ma gli inquirenti non escludono anche altre ipotesi che potrebbero aver portato il giovane alla morte. Nella palazzina in cui risiede la famiglia del ragazzo, vicini e conoscenti sono accorsi durante tutta la scorsa notte per portare il loro conforto ai familiari, sotto shock per l'accaduto. Sul corpo del quattordicenne verrà effettuata nelle prossime ore un'autopsia per accertare le cause esatte del decesso. Sulla vicenda indagano al momento i carabinieri.