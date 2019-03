Tossicodipendente rapina gli amici del parroco: fermato e denunciato

Era andato a casa dell'ex parroco di Loria per cercare parole di conforto che lo aiutassero a uscire da una grave dipendenza legata all'abuso di droga e sostanze stupefacenti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" però, quella che doveva essere una serata da cui ripartire per rimettere in piedi una vita difficile si è trasformata in una notte di follia. Il cinquantenne tossicodipendente, che aveva chiesto aiuto al parroco in pensione, stava confidandosi con il sacerdote quando in casa sono entrati alcuni amici del religioso per portargli, come ogni sera, la cena a casa. Dopo alcune parole di saluto e circostanza, i conoscenti del parrocco se ne sono andati ma, a quel punto, nel cinquantenne è scattato un raptus di pura follia. Salutando in fretta e furia il sacerdote in pensione, il cinquantenne si è messo all'inseguimento delle persone che avevano portato la cena al religioso. Dopo averle raggiunte, ha tirato fuori dalla tasca un coltello e si è fatto dare i soldi che avevano nei portafogli. Un bottino davvero misero visto che il ladro non ha raccolto nemmeno 10 euro prima di darsi alla fuga in mezzo ai campi. Dopo essersi ripresi dallo spavento, il gruppo di amici ha subito avvisato i carabinieri dell'accaduto. Gli uomini dell'Arma, entrati in azione, hanno impiegato pochi minuti per rintracciare il tossicodipendente che stava camminando in via Campagna, nella frazione di Ramon. Portato in caserma è stato denunciato per rapina.