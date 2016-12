Rapina alla Bper Banca di Mogliano Veneto: è caccia al ladro per la città

MOGLIANO VENETO Choc venerdì mattina all'interno della sede di Bper Banca in via Battisti a Mogliano Veneto. Un nordafricano armato di taglierino e con il volto coperto ha infatti rapinato l'istituto bancario facendosi consegnare 5mila euro dai cassieri. Una volta ottenuto il denaro, l'uomo è poi è scappato a piedi lungo via Zermanese. Le forze dell'ordine, intervenute prontamente sul posto, sono ora alla ricerca del fuggitivo.