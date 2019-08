Armato di coltello tenta la rapina al Conad e minaccia il suicidio: arrestato

Martedì mattina, verso le 09.30, i militari della Sezione Radiomobile di questa Compagnia, hanno arrestato un tunisino 44enne, R.B., pregiudicato e senza fissa dimora, resosi responsabile del reato di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto alle 6.50 di stamattina in via Risorgimento a Treviso. Il ladro, armato di coltello, ha fatto irruzione all’interno del supermercato Conad passando per la porta del magazzino e ha minacciato il personale presente: due donne e due uomini che gli avevano impedito di entrare per prendere degli alcolici. Gli uomini dell'Arma, intervenuti dopo l’allarme lanciato telefonicamente da una delle dipendenti, sono riusciti a rintracciare il soggetto che nel frattempo si era dato alla fuga armato di un paio di forbici prelevate dall’esercizio commerciale e con le quali si era procurato atti di autolesionismo ai polsi ed al collo per tentare di tenere lontano i militari. Dopo la cattura il tunisino, medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale Ca' Foncello, è stato dichiarato in arresto e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Tutti illesi gli operanti e i dipendenti del supermercato. Nello scorso mese di maggio, il ladro si era già reso protagonista di un episodio di cronaca dopo aver lanciato una bicicletta al passaggio della carovana del Giro d’Italia in questa Provincia.