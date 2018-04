Rapinano e picchiano un 30enne nella notte in centro città: in due finiscono in carcere

CONEGLIANO In carcere per rapina e lesioni personali. Questo il destino per un 30enne albanese ed un coneglianese di 36 anni, entrambi pregiudicati, che nella notte tra venerdì e sabato sono stati arrestati dai carabinieri grazie alla segnalazione di un 32enne di Susegana che verso mezzanotte e mezza è stato rapinato e picchiato dal duo di malviventi in pieno centro a Conegliano.

L'uomo, fortunatamente vittima di lesioni non gravi nonostante abbia incassato diversi pugni al corpo, ha difatti subito allertato le forze dell'ordine fornendo un preciso identikit degli assalitori, scovati poi verso le 4 del mattino mentre passeggiavano per il centro storico come nulla fosse. Trovati quindi in possesso di un cellulare Huawei di scarso valore e di proprietà del 32enne, sono stati subito arrestati e condotti presso il carcere di Santa Bona a Treviso in attesa di giudizio.