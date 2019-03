Rapina lampo alla Coop di Mogliano: due uomini armati si fanno consegnare l'incasso

Due persone armate di pistola e con il viso travisato da passamontagna hanno fatto irruzione, sabato sera intorno alle ore 19.40 dopo l’orario di chiusura, all'interno della Coop di via Ronzinella a Mogliano Veneto. In pochi minuti, dopo essere penetrati da un ingresso posteriore, si sono fatti consegnare l'incasso e sono poi fuggiti lontano. Inizialmente, però, l’obiettivo era la cassaforte de negozio ma, non essendo le tre commesse presenti abilitate ad aprirla, i ladri hanno poi dovuto rimediare sul fondo cassa. Sul fatto indagano ora i carabinieri. Sconosciuti al momento sia la direzione di fuga che il mezzo usato per seminare le tracce. Il bottino è invece ancora in fase di quantificazione.