Rapina un pizzaiolo al distributore: denunciato un 46enne

Un magro bottino di soli 50 euro. Questo quanto rimediato da un 46enne pregiudicato trevigiano al termine di una rapina lampo effettuata ai danni di un pizzaiolo moglianese. L'episodio risale a mercoledì quando, verso le ore 18, R.A. è stato improvvisamente avvicinato da uno sconosciuto all'interno del distributore Esso di via Terraglio a Mogliano Veneto. Nell'occasione il 46enne si è impossessato del denaro del pizzaiolo, non prima però che questo reagisse per cercare di difendersi dalla rapina subita. Nella colluttazione, però, R.A. ha subito una frattura della mandibola guaribile in 30 giorni di prognosi. Per tutto quanto sopra, il 46enne è stato infine denunciato dai carabinieri dopo alcuni giorni di indagine andati a buon fine grazie anche alle testimonianze di passanti presenti nelle vicinanze al momento dell'aggressione e alle registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

