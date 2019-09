Due rapine in farmacia in meno di una settimana: a Conegliano è caccia al ladro

Due rapine in soli cinque giorni. Questo il destino della Farmacia dei Colli a Conegliano, costretta a consegnare al ladro 1000 euro nella giornata di lunedì e 1300 euro nel pomeriggio di sabato, Verso le ore 14, infatti, il malvivente si è presentato presso la struttura di via Molena con il viso travisato da occhiali, berretto e sciarpa e, con pistola alla mano, si è fatto consegnare dai titolari il contenuto della cassa. Una volta compiuto il colpo, come riporta "la Tribuna", l'uomo ha fatto poi perdere le proprie tracce in una via laterale, prima che sul posto arrivassero i carabinieri. Visto il modus operandi, i primi rilievi farebbero pensare che le due rapine siano state commesse dalla medesima persona, ma solo l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potranno aiutare gli inquirenti nel dare un volto al personaggio.