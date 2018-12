Vigilia di Natale da dimenticare per due orafe: pistola puntata in faccia e gioielli rubati

Una Vigilia di Natale totalmente da dimenticare per due orafe trevigiane, madre e figlia, vittime di una rapina a mano armata all'interno della gioielleria Cassolato di via Puccini in Borgo Pieve a Castelfranco Veneto. Come difatti riporta "il Gazzettino", le due donne il giorno 24 verso le ore 18.30, poco prima della chiusura, sono state avvicinate in negozio da un soggetto di media statura che imbracciava una pistola. Immediatamente l'uomo ha fatto capire a madre e figlia che si trattava di una rapina e in pochi secondi ha poi aperto la porta d'ingresso aun complice, anche lui armato, che aspettava all'esterno. Entrambi col volto travisato, hanno comunicato con poche parole in italiano senza accento e si sono in breve tempo appropriati degli ori presenti in vetrina e di quelli contenuti all'interno della cassaforte del negozio, per un bottino complessivo di almeno 100mila euro. Prima di fuggire, però, i due malviventi hanno legato le due donne dietro al bancone, sempre puntando loro le pistole verso il viso, e poi sono usciti all'esterno dove probabilmente gli attendeva una terza persona a bordo di un'auto. L'incubo è durato così pochi minuti e una volta liberatesi dalle corde con le quali erano state legate, le due titolari hanno subito allertato i carabinieri, ma i posti di blocco eseguiti in zona non hanno permesso in alcun modo di individuare i ladri in fuga. Per questo motivo i militari stanno in queste ore visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di dare un'identità al gruppo di rapinatori.