Rapina all'Hair Beauty di Mogliano: cassiera aggredita da due ladri

Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 febbraio, in Via Zara a Mogliano Veneto. Due cinquantenni bianchi di origini straniere sono entrati a volto scoperto nel negozio "Hair beauty", strattonando la commessa per farsi consegnare l'incasso della giornata.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 19. Stando alle prime testimonianze raccolte, l'intervento provvidenziale dei carabinieri sul posto sarebbe stato fondamentale per fermare uno dei due malviventi che è stato subito arrestato. Il secondo ladro, invece, è riuscito a fuggire a mani vuote ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Un colpo che ha creato grande scompiglio in Via Zara dove diversi passanti hanno assistito increduli alla scena. La commessa aggredita dai ladri nel negozio non sarebbe in gravi condizioni. Mancava ormai poco all'orario di chiusura e i due banditi ne hanno approfittato per entrare in azione prima che l'incasso di giornata venisse messo al sicuro, spostandolo dal registratore di cassa. Qualcosa però è andato storto per i ladri e così, uno dei due, è finito in manette.