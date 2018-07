Sorpreso a rubare una bici: ladro recidivo finisce dietro le sbarre

VITTORIO VENETO I carabinieri di Vittorio Veneto sono riusciti a fermare il ladro seriale che da alcuni giorni stava compiendo svariati furti nella zona del vittoriese. Nel pomeriggio di martedì 3 luglio l'uomo era riuscito a entrare in un ricovero attrezzi in via Marco Polo nel tentativo di rubare una bicicletta.

Proprio mentre stava per andarsene con il mezzo rubato, il ladro era però stato colto in flagrante dal proprietario della bici. Colto sul fatto, il malvivente ha minacciato l'uomo con una pala. Provvidenziale a quel punto l'intervento sul posto dei carabinieri che hanno riportato la situazione alla normalità. Il ladro è T.G. pregiudicato quarantacinquenne di Vittorio Veneto con diversi precedenti penali. Negli ultimi giorni l'uomo aveva preso d'assalto numerose case e attività commerciali compiendo piccoli furti tutti segnalati alle forze dell'ordine a partire dal 26 giugno. La scoperta del ladro in flagrante ha permesso ai carabinieri di arrestare il malvivente vittoriese, denunciato anche per un furto di cibo nella casa di un 57enne, del furto di una bici ai danni di un 45enne, del furto di vari orologi e di un casco a un 37enne e del tentato furto in una macelleria, avvenuto sempre nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 3 luglio. L'uomo ora si trova in carcere mentre la refurtiva dei vari furti è stata ritrovata dai carabinieri e restituita ai legittimi proprietari.