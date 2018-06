Minacce e spintoni per dieci euro, minorenne fermato dalla Digos

TREVISO Disavventura nel tardo pomeriggio di sabato per un ragazzo veneziano. Si trovava in piazzale Giovannacci a Marghera attorno alle 18.30 quando è stato avvicinato da una coppietta di ragazzi minorenni entrambi di Treviso: di certo non aveva intuito quali fossero le loro intenzioni. Il lui della coppia, infatti, bottiglia alla mano, lo ha minacciato, intimandogli di consegnargli tutto ciò di cui disponeva. In prima battuta l'aggredito ha cercato di eluderlo e allontanarsi, ma quando il minore ha cominciato a spingerlo e strattonarlo, cercando di rubargli lo zaino che aveva in spalla, ha tirato fuori il portafoglio, consegnandogli il denaro contante che aveva, non più di 10 euro.

Digos in azione

L'aggressore, ottenuto il magro bottino, è quindi scappato, senza fare però troppa strada. Un'amica del ragazzo rapinato, infatti, è riuscita a scattare una fotografia alla coppia, che ha confermato l'identikit fornito in precedenza alla polizia dalla vittima: lui capelli rasati e cresta, indossava dei pantaloni mimetici, lei capelli lunghi biondi, maglia nera e borsa chiara. È spettato ad una pattuglia della Digos che aveva sentito la nota radio e si trovava poco distante in via Trento fermare una coppia che corrispondeva in tutto e per tutto alla descrizione fornita.

La denuncia

Gli agenti hanno quindi fermato i due, portandoli in questura a Venezia, dove sono stati identificati. Per il rapinatore, di 17 anni, è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di rapina aggravata. A suo carico numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti e detenzione di materiale pornografico.