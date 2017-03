Rapina in una sala slot a Preganziol: ladro scappa con i mille euro del fondocassa

PREGANZIOL E' entrato nel locale con un coltello e il volto travisato da un cappuccio per rubare il fondocassa. Questo quanto successo venerdì sera intorno alle 22.45 in via Bianchin a Frescada di Preganziol all'interno della sala slot "Royal Room", già vittima di un episodio del tutto simile lo scorso novembre. Un uomo, forse di colore, si è infatti improvvisamente presentato dal titolare brandendo un arma da taglio con l'obiettivo di rubare i circa mille euro contenuti nel registartore di cassa. Un'operazione abbastanza facile, se non che il gestore si è difeso con tutte le sue forze, tanto che in una colluttazione successiva con il rapinatore è rimasto anche ferito ad una mano nel tentativo di levare l la lama all'uomo.

A nulla però è valso il tentativo di resistenza, tanto che il malvivente è poi fuggito lontano prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri che ora indagano sul fatto. Per il titolare è stato poi comunque necessario il trasporto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per medicare la ferita subita. Per quanto riguarda invece il rapinatore, questo potrebbe già avere le ore contate dopo che i militari hanno già preso visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero registrato quanto successo.