Montebelluna, ragazzo picchiato e rapinato in stazione

MONTEBELLUNA Derubato picchiato in stazione aspettando il treno. Vittima della rapina - come riporta La Tribuna di Treviso - è un giovane feltrino 22enne, il quale è stato avvicinato da due stranieri alla stazione chiedendogli come scusa una sigaretta. A quel punto è nata la violenza: calci e pugni e in pochissimo tempo si sono dileguati con il portafoglio del giovane bellunese. Il 22enne ha sporto denuncia indicando ai carbinieri un identikit dei due ladri aggressori. Ora le forze dell'ordine stanno indagando se alle origini del gesto ci possano essere anche dei fatti personali nei confronti del giovane o se si tratti "solo" di un furto in pieno giorno e in luogo pubblico.