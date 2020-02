Rapina un ragazzo poi va al supermercato e porta via la cassa con dentro 500 euro

I carabinieri della stazione di Montebelluna hanno denunciato un 24enne marocchino residente in città con le accuse di rapina aggravata e furto aggravato. La sera del 27 febbraio il giovane pluripregiudicato si è avvicinato a un giovane ragazzo nei pressi della stazione dei treni di Montebelluna minacciandolo con un collo di bottiglia.

Il malvivente si è fatto consegnare dal ragazzo delle cuffiette Apple del valore di 250euro. Non contento, poco dopo è entrato in un supermercato vicino e, approfittando della distrazione dei commessi, si è portato via un intero registratore di cassa con all'interno ben 500 euro. Dopo questi due colpi rocamboleschi il giovane straniero ha fatto perdere le sue tracce. Grazie alle testimonianze raccolte e alle incessanti indagini svolte però, i carabinieri sono riusciti a identificarlo nonostante il giovane si fosse cambiato i vestiti per non farsi riconoscere. «Come sempre, ci siamo veramente dati tanto da fare - commenta Gabriele Favero, Capitano dei carabinieri di Montebelluna - L'impegno dei miei militari è massimo e i risultati si vedono. Ci piacerebbe che la gente si sentisse spronata a segnalarci immediatamente le cose per permetterci di intervenire il prima possibile assicurando così il maggior numero di criminali possibile alla giustizia».