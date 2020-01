Lo affiancano in piena notte e lo rapinano di cellulare e denaro: 17enne sotto choc

Un telefono cellulare e alcune decine di euro. Questo il bottino ottenuto da due uomini che, nella serata di venerdì, hanno ottenuto da un 17enne che passeggiava lungo via Postumia a Paese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno ricevuto la denuncia del ragazzo, verso le roe 22 due uomini dell'Est Europa si sarebbero all'improvviso avvicinati al giovane e, minacciandolo con un martelletto frangivetro, lo hanno poi costretto a cedere loro un telefono cellulare e del contante, per un totale di circa 100 euro. Il 17enne è rimasto così sotto choc, non potendo fare altro che recarsi sabato mattina dai carabinieri per denunciare l'accaduto. Le indagini sono ora in corso e nei prossimi giorni potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona al fine di individuare i due malviventi.