Minaccia due ragazzi con un taglierino per rubare i loro cellulari: 27enne arrestata

VITTORIO VENETO Ha usato un semplice taglierino affilato per cercare di derubare due ragazzi dei loro cellulari. E' successo nella giornata di venerdì nel vittoriese e protagonista è una 27enne nullafacente di origine marocchina, E.T.S.. Durante la mattinata il primo episodio è avvenuto nella frazione di Ogliano quando la ragazza ha avvicinato una 18enne trevigiana con la scusa di volere il suo cellulare per una chiamata. Al rifiuto della giovane però, la 27enne ha cercato di appropriarsi del telefono con la forza, riuscendo a ferire leggermente la malcapitata di turno (per lei una prognosi di 4 giorni). La resistenza della 18enne è però stata tale che la ladra è dovuta fuggire lontano a mani vuote.

Nel primo pomeriggio però ha ritentato la stessa operazione con le medesime modalità, questa volta in viale della Vittoria, in centro città. Questa volta la vittima prescelta è stata un altro 18enne del posto che, alla richiesta del cellulare per una telefonata, ha acconsentito. Vedendo però che la ragazza si allontanava e rifiutava di riconsegnarli il cellulare, le si è avvicinato venendo però minacciato con il taglierino. A quel punto, avendo perso il telefono e non volendo rischiare di rimanere ferito, il giovane ha allertato i carabinieri che poco dopo hanno fermato la marocchina, la quale è stata successivamente denunciata a piede libero per rapina e tentata rapina. La 27enne si trova quindi ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.