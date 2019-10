La decisione del Gip: «Il rapinatore di farmacie resta in carcere»

Resta in carcere Luca Roberto Pasquino, il 38enne di San Donà di Piave arrestato sabato scorso per tentata rapina e accusato anche di lesioni gravissime, resistenza e porto abusivo di armi.

Questa la decisione del Gip dopo che stamattina, martedì 1 ottobre, si è tenuta l'udienza di convalida del cosiddetto rapinatore "trasfertista", ritenuto l'autore di numerosi colpi ai danni di farmacie a Conegliano. L'uomo, assistito dall'avvocato Rigoni-Stern del Foro di Vicenza, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice. Pasquino era finito in manette sabato pomeriggio, dopo aver tentanto una nuova rapina sempre in una farmacia. Aveva cercato di sfuggire alla cattura aggredendo con in mano un coltello due agenti di Polizia, tra cui una donna che, in seguito alle ferite, ha una prognosi di sessanta giorni.