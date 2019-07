Rave Party abusivo nella notte alla ex Chiari e Forti: presenti oltre 150 giovani

Musica a tutto volume e droga sui pavimenti: questo quanto hanno scoperto i carabinieri nella nottata tra sabato e domenica all'interno dell'area della ex Chiari e Forti di Silea, lungo il Sile. Circa 150 i giovani presenti alla festa abusiva organizzata da B.M., 22enne di Valdagno (VI). A far scattare i controlli sono stati alcuni passanti preoccupati per il continuo via vai verso la struttura oramai abbandonata da diversi anni e per questo pericolosa per l'incolumità di chiunque si addentri illegalmente. I militari sono così intervenuti verso l'una di notte e hanno immediatamente denunciato il 22enne vicentino, mentre hanno poi provveduto a segnalare alla Prefettura numerosi giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente. Sequestrato, infine, il furgone sul quale erano state montate le casse e la postazione da dj per la serata.