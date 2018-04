Razzia di specchietti in pieno centro storico: nemmeno le auto sono al sicuro

TREVISO Macchine razziate sia in via Filzi che in Borgo Cavour, in pieno centro storico. Questo quanto successo nella nottata tra mercoledì e giovedì a Treviso, dove a diverse auto in sosta nei parcheggi blu della zona sono stati asportati i vetri degli specchietti. Un atto vandalico, o un furto, che ha subito scatenato le polemiche dei residenti e del consigliere Davide Acampora che su Facebook ha scritto: "Qualcuno durante la notte ha rubato tutti gli specchietti, posando anche alcuni cassonetti dei rifiuti sul cofano delle vetture. Atti di vandalismo inaccettabili, mi auguro che le forze dell'ordine possano risalire presto attraverso le videocamere ai responsabili! Treviso città sicura? Sì, solo nei fumetti".