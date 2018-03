Caos sulla linea Mogliano-Treviso: ragazzo di colore alla fermata, l'autista non si ferma

MOGLIANO VENETO Un ragazzo fermo alla fermata del bus in attesa di tornare a casa a Zero Branco dopo il proprio turno di lavoro in fabbrica e l'autobus che, dopo averlo notato, non accosta e tira dritto fino alla fermata successiva. Questo quanto successo all'ora di pranzo di giovedì lungo la linea ACTV tra Mogliano e Treviso, in direzione del capoluogo.

A segnalare quanto successo, come riportato dal "Gazzettino", è stato uno studente trevigiano che avrebbe dovuto scendere alla fermata incriminata. Il giovane è infatti dovuto scendere alla fermata successiva e chiamare così la madre per essere recuperato ed evitare di dover fare a ritroso circa due chilometri, sotto la neve e lungo il Terraglio, per raggiungere la propria abitazione. A nulla sono poi valse le rimostranze dello studente nei confronti dell'autista che non ha voluto nemmeno spiegare il motivo del suo gesto "apparentemente palese di razzismo".

A quel punto però la madre del ragazzo si è subito messa in auto e ha in breve recuperato sia il figlio sia il giovane di colore che era rimasto inevitabilmente al freddo alla fermata del bus, scoprendo poi che, a differenza di come spesso si pensi, si trattava di un cittadino italiano a tutti gli effetti, solo con il colore di pelle differente. Una volta accompagnati a casa entrambi, la donna ha poi inviato una segnalazione all'Actv di Venezia che però da indagini interne, pare non aver riscontri di episodi simili. La signora però non vuole fermarsi ed è pronta a sporgere denuncia ai carabinieri per evitare che determinati episodi di discriminazione possano influire anche nel sistema dei trasporti extraurbani e on solo.