La realtà virtuale dalla Silicon Valley alla Loggia di Treviso

TREVISO Nella cornice di un vento gelido e freddo glaciale, si è svolto a Treviso il primo torneo di realtà virtuale aperto al pubblico. Tre postazioni immersive con visori e sensori per il movimento hanno permesso alle persone di sperimentare questa nuova tecnologia destinata a rivoluzionare la nostra esperienza con i computer. Promosse da 10 Volte Meglio - nuovo gruppo politico nato in Veneto e che si presenta come nuova proposta alle elezioni politiche del 4 marzo - le nuove tecnologie immersive come la realtà virtuale e la realtà aumentata fanno parte delle tecnologie emergenti che hanno la possibilità di rilanciare il nostro paese nel mercato digitale del futuro.

Ad oggi la realtà virtuale viene utilizzata per l'intrattenimento, ma anche per formare alle nuove professioni e insegnare nelle scuole ed università in maniera più efficace e rapida. L'accelerazione è infatti un elemento fondamentale nel nostro presente e nell'immediato futuro. Le tecnologie emergenti sono definite esponenziali in quanto consentono un'accelerazione ed una crescita esponenziale se correttamente applicate in diversi contesti, dal lavoro, alla società, all'apprendimento. "È per questa capacità di accelerazione che vogliamo portare nel nostro Paese tecnologie come la realtà virtuale, ma anche la blockchain, la robotica avanzata e l'Intelligenza Artificiale", dichiara Mattia Crespi, Ricercato Affiliato dell'Institute For The Future, fondatore della startup italiana Qbit Technologies, che opera nel settore della realtà virtuale, e candidato a Treviso per 10 Volte Meglio. "In Italia siamo tendenzialmente formati a temere le nuove tecnologie e a vederne spesso gli aspetti negativi. Le nuove tecnologie vanno invece viste come opportunità e nel caso del nostro Paese, come necessità di un sistema che ha bisogno di un cambiamento profondo. Il cambiamento che ci poniamo di attuare con il nostro gruppo politico 10 Volte Meglio".