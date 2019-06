Agnellino si perde sul Piave e rimane incastrato in un isolotto: lo salvano i pompieri

Pomeriggio impegnativo quello di domenica per la squadra Saf fluviale dei vigili del fuoco. Insieme infatti ad alcuni pompieri del distaccamento di Montebelluna, verso le 14.30 è intervenuta in località Santa Croce di Nervesa della Battaglia per il recupero di un agnellino che si era perso lungo il Piave, rimanendo poi incastrato in un isolotto in mezzo al fiume. Fortunatamente tutto è finito per il meglio e l'animale è stato così subito restituito al proprietario in attesa lungo il greto.