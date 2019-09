Gattino rimane per tre giorni incastrato in alcuni tombini stradali: lo salvano i pompieri

Da tre giorni era rimasto intrappolato nella rete dei tombini stradali tra via Zoppé e Cal Bassa di San Fior di Sotto. Il gattino randagio, senza madre, sabato mattina è stato fortunatamente salvato dai vigili del fuoco di Conegliano. Ora l’animale, molto scosso, è stato affidato alle cure di una famiglia del luogo. Una domenica singolare, quindi, per un piccolo paese come San Fior di Sotto. Molte persone, recatesi in centro per l’acquisto del giornale, nella vicina edicola, hanno atteso con trepidazione la conclusione del salvataggio. Ora il gattino si sta riprendendo e a breve inizierà a mangiare grazie ai vigili del fuoco.

