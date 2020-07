Crea un falso profilo Instagram di Red Canzian: fan truffati

Truffa aggravata e sostituzione di persona: sono queste le accuse che la Polizia di Treviso ha mosso contro un cittadino francese accusato di aver creato un falso profilo di Red Canzian su Instagram con lo scopo di chiedere illegalmente soldi ai fan dell'ex bassista dei Pooh.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" è stata una collaboratrice di Red Canzian a scoprire il raggiro. Il musicista trevigiano ha subito segnalato il falso profilo agli uffici della Questura di Treviso che si è attivata nelle indagini. L'account Instagram fasullo era stato creato dal francese per chiedere ai fan versamenti di mille euro ciascuno in cambio di tessere per un fan club inesistente. Alcuni sostenitori del musicista, nella speranza di avere sconti e agevolazioni su concerti e merchandising, ci sono cascati e hanno versato i soldi sul conto corrente indicato dal truffatore sul profilo Instagram, collegato a una banca con sede a Berlino. Grazie al bonifico fatto da un trevigiano caduto nella truffa, la Polizia di Treviso è riuscita a risalire al conto corrente e all'identità del truffatore che aveva prelevato i soldi versati poche ore più tardi. Si è scoperto così che l'uomo aveva già provato a truffare, un mese fa, i fan del musicista trevigiano, creando un altro profilo fake sui social. La truffa, in quel caso, non era andata a buon fine mentre, nelle scorse settimane, diverse persone avevano creduto all'inganno del fan club inesistente. Il truffatore si trova ora nel carcere di Maubeuge, in Francia. Il falso profilo Instagram di Red Canzian è stato chiuso.