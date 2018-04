Red Canzian torna in ospedale: il tumore si ripresenta, ma è subito sconfitto

MOGLIANO VENETO Un paio di giorni di paura e poi un sospiro di sollievo e le prove per il tour. Nei giorni scorsi il noto cantante trevigiano Red Canzian è stato infatti sottoposto ad una delicata operazione a Milano per un nodulo sospetto nel polmone sinistro, probabile metastasi di un melanoma tolto ancora nel 2001, scoperto con una Tac di routine. Subito giustamente preoccupato per la sua salute e per il futuro del tour, Canzian è stato prima visitato e poi operato d'urgenza dal prof. Pastorino, chirurgo toracico. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e dopo un paio di giorni di ricovero, Canzian è stato dimesso e ha pure iniziato le prove per la tournée con la sua solita forza d'animo e la grinta che lo contraddistinguono da sempre.