Referendum sull'Autonomia: affluenza al 58% e stravince il Sì

TREVISO Sventola la bandiera del Sì in Regione. Affluenza ben sopra il 50% degli aventi diritto e quorum abbondantemente raggiunto. Alla chiusura dei seggi, prevista per le ore 23 di Domenica l'affluenza segna il dato definitivo di 58%. Dopo una lenta partenza mattutina che ha visto alle ore 12 un'affluenza del 20% il quorum si era già raggiunto alle 19 con il superamento del 50% dei votanti in Veneto.

Il Referendum consultivo passa e lo fa con ovviamente con la quasi totalità di schede favorevoli. Stravince il Sì con il 98,10% dei voti mente il No si ferma a 1,9% (dati parziali di 4.222 sezioni su 4.739). Sono quasi 2 milioni di voti a favore di questo referendum consultivo contro i soli 40 mila No.

Festeggia non solo la Regione ma anche il sindaco di Treviso Giovanni Manildo: “Il mio un sì di garanzia. Ora viene il bello: lavoriamo insieme per concretizzare al più presto questo risultato. È la democrazia, bellezza! Potrebbe essere questo il titolo della giornata di oggi in cui i cittadini di Treviso, della provincia, del Veneto, in tanti, si sono recati alle urne - dichiara il sindaco di Treviso Giovanni Manildo pochi minuti dopo la chiusura delle urne

"La mia posizione è sempre stata chiara. Il quesito era tale che era impossibile non dire sì. - continua il primo cittadino - Ora incomincia il bello e sull'onda di questo risultato dobbiamo lavorare per concretizzarlo al più presto. Il mio - spiega il primo cittadino - è stato un sì di garanzia per il bene dei miei cittadini, un sì per consentire che in futuro si possa con maggiori risorse, con tempi certi e più veloci, mettere in sicurezza le scuole dei nostri figli, dare servizi a famiglie ed anziani, ripensare lo sviluppo della città, tappare le buche nelle strade, prevenire le tragedie causate dal maltempo e dal terremoto. Per questo non potevo che sostenere la domanda ‘Vuoi maggiore autonomia per il veneto".

"Ora da sindaco, che ogni giorno è chiamato a fare i conti con una coperta troppo corta, affermo che inizia il bello. - continua Manildo - Il percorso per l'autonomia poteva iniziare anche senza Referendum ma i cittadini si sono espressi con chiarezza e ora la politica dovrà dimostrarsi all’altezza delle attese. Per questo mi auguro che si proceda compatti. A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Ora va portato velocemente a compimento il percorso dell'autonomia, e, lontani dalle ideologie di partito, bisogna aprire una negoziazione nel solco della Costituzione dell'articolo 116. Noi sindaci ci siamo e vogliamo, in qualità di istituzione più vicina ai cittadini, essere seduti al tavolo delle trattative. Dobbiamo e possiamo fare la nostra parte - chiude - per il bene delle nostra Città e del nostro Veneto”.