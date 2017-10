Referendum sull'autonomia: raggiunto il quorum in Veneto, affluenza oltre il 50%

TREVISO Non è stato nemmeno necessario aspettare la chiusura ufficiale dei seggi alle ore 23 per raggiungere il quorum di votanti al Referendum sull'autonomia del Veneto. Al termine del secondo rilevamento, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 22 ottobre, la percentuale complessiva di votanti si è attestata intorno al 50%.

Un dato che ben rappresenta le lunghe code ai seggi registrate, almeno in provincia di Treviso, durante gran parte della giornata odierna. E se i primi risultati della mattinata avevano fatto storcere il naso a più di un elettore dal momento che le percentuali fornite dalla Regione Veneto si erano fermate al 21,1%, il pomeriggio ha dato ragione a coloro che da sempre sostenevano il successo del referendum veneto. Padova brilla per un boom di votanti raddoppiato nel giro di poche ore (dal 21,1% al 55,6%). Treviso chiude il pomeriggio superando la soglia del 50% di votanti,. Belluno, Rovigo, Venezia e Verona restano però le province con l'affluenza più bassa di tutte, tutte sotto il 50%. Vicenza è invece tra le province in cui si è votato di più finora con oltre il 55% di votanti. Per votare c'è tempo fino alle ore 23. Da quell'ora in avanti i seggi chiuderanno e inizierà lo spoglio delle schede. A notte inoltrata si avranno invece tutti i risultati finali di questa lunga domenica referendaria.