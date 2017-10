Referendum, Laura Puppato: "Quorum raggiunto, tiepida delega nonostante il PD"

CROCETTA DEL MONTELLO “Il quorum è stato raggiunto anche grazie all’indicazione del PD del Veneto di votare sì, la Lega non può proprio intestarsi alcuna vittoria",a dirlo a caldo Laura Puppato, in relazione al superamento del quorum. "Luca Zaia non pensi che questo referendum possa cancellare alcuna delle sue pesanti responsabilità rispetto ai problemi irrisolti della nostra regione, dalla Pedemontana, al MOSE, alle banche popolari, e ora dimostri di essere in grado di essere autore di un vero processo per ottenere maggiore autonomia per il Veneto - continua l'esponente del PD - Dimostri, per una volta, che la sua azione politica non è dettata solo dalla sua convenienza elettorale, ma dal senso di responsabilità nei confronti degli impegni che ha verso i cittadini. I cittadini con ampi margini di dubbio gli danno l’ultima chance”.