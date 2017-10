Non sente la sveglia suonare: presidente apre in ritardo le porte del seggio elettorale

GAIARINE Nella lunga domenica di votazioni per il referendum consultivo indetto dalle regioni di Veneto e Lombardia, l'episodio più incredibile ha avuto luogo nella piccola frazione di Francenigo a Gaiarine.

Protagonista della vicenda è stato S.G, selezionato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale come presidente di seggio del centro anziani in cui si sarebbero dovute svolgere le votazioni domenicali. L'appuntamento per scrutatori e addetti ai lavori era stato fissato per le 6.30 del mattino davanti all'ingresso del centro, in modo da poter aprire con tutta calma le porte del seggio e ultimare gli ultimi preparativi in attesa dell'arrivo dei primi votanti provenienti dalla frazione di Gaiarine. Peccato però che il presidente in possesso delle chiavi della struttura non sia riuscito a sentire la sveglia e abbia continuato a dormire fino al momento in cui qualcuno lo ha avvisato che sarebbe stata ora di alzarsi. Trafelato e ancora con i postumi di una dormita bruscamente interrotta, l'uomo si è presentato all'ingresso del centro anziani con oltre un'ora di ritardo. Il seggio ha infatti aperto i battenti alle otto meno venti invece che alle 7. Risolto l'inconveniente, la votazione e l'afflusso al seggio è iniziata senza ulteriori intoppi e nel corso della mattinata le urne di Francenigo hanno fatto registrare un'affluenza con picchi superiori al 30%, molto più alta rispetto alla momentanea media regionale.