Referendum sull'autonomia: seggi aperti in tutto il Veneto, Zaia: "Giornata storica"

TREVISO Aveva chiesto a tutti gli elettori di recarsi alle urne già dalle prime luci del mattino e, per ribadire il concetto, è stato lui in prima persona a dare il buon esempio. Il Governatore del Veneto Luca Zaia si è presentato alle 7 del mattino nel seggio 5 della scuola elementare San Francesco di San Vendemiano, suo comune di residenza.

Accompagnato dalla moglie, Zaia è stato uno dei primi cittadini a votare nella giornata di domenica 22 ottobre. "E' una giornata storica per la nostra Regione" ha esordito Zaia arrivando al seggio "Mi raccomando andate tutti a votare, solo così dimostreremo al Governo di essere un popolo". Perché il referendum in Veneto sia valido, c'è bisogno del raggiungimento del quorum, vale a dire che il 50% più uno degli aventi diritto dovranno recarsi alle urne entro le ore 23 di domenica 22 ottobre. Sono oltre quattro milioni i veneti chiamati ad esprimere la propria opinione al referendum. 4739 le sezioni elettorali in cui si potrà votare. A Treviso e provincia, le potenziali elettrici di sesso femminile sono in maggioranza rispetto agli uomini (389.579 contro 374.254), 820 i seggi operativi in tutta la Marca trevigiana. Per esprimere il proprio voto basterà recarsi al proprio seggio elettorale muniti di documento di identità valido e tessera elettorale. Una volta dopo aver votato a tutti gli elettori verrà consegnata una ricevuta di avvenuta votazione. I primi dati sull'affluenza sono attesi nelle prossime ore.