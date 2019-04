Maltempo nella Marca, frana a Refrontolo, chiusa la galleria di Segusino

Continua l'ondata di maltempo che in queste ore sta interessando la Marca. In mattinata una frana ha interessato via Molinetto a Refrontolo, a pochi passi dal bar "Buongustaio". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, il sindaco Loredana Collodel e personale della protezione civile.

Anas, a causa delle forti pioggie della notte, ha provveduto a chiudere al traffico la galleria di Segusino, a cavallo del confine tra la Provincia di Belluno e di Treviso, lungo la S.P. 1 bis “Madonna del Piave” e la S.P. 28 “di Segusino”. Le deviazioni sono segnalate sul posto con apposita cartellonistica.

A causa delle forti raffiche di vento un albero, presente nel parco di villa Corner a Cavasagra di Vedelago, si è pericolosamente inclinato, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire per tagliare alcuni dei rami della pianta.