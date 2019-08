Licenziato dall'azienda, minaccia di morte l'ex titolare con un'accetta

Avrebbe dovuto recuperare i suoi oggetti e lasciare quello che fino a pochi giorni prima era stato il suo posto di lavoro. Dopo il licenziamento ha però perso il controllo, minacciando l'ex titolare per ottenere gli ultimi pagamenti.

É la mattina del 3 agosto quando nella sede di una ditta di trasporti e servizio gru di Resana, di proprietà dell'imprenditore di Castelfranco Veneto, M.C., si presenta un 35enne di Camposampiero. L'uomo ne era stato dipendente, fino a quando la ditta lo ha licenziato per giusta causa. Come d'accordo con il titolare, il padovano doveva recuperare i suoi effetti personali in attesa della chiusura delle pratiche. Quando si sono trovati faccia a faccia il 35enne ha però minacciato di morte il datore di lavoro: «Se non mi darai tutto quello che mi spetta ti ammazzerò» gli avrebbe detto.

Una scenata proseguita per diversi minuti, con l'operaio che ha raggiunto la sua auto nel piazzale e, brandendo un'ascia, ha continuato con le minacce prima di allontanarsi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la gravità delle parole ha convinto il titolare a segnalare l'accaduto ai carabinieri. Raccolta la testimonianza i militari si sono messi sulle tracce del padovano e hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria un mandato per perquisirne l'abitazione. Lì, giovedì mattina, hanno trovato la stessa accetta usata pochi giorni prima. Sequestrata la lama, il 34enne è stato denunciato per minaccia aggravata.