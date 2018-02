Bar razziato dai ladri: sparito denaro e stecche di sigarette

RESANA Ladri in azione, nella notte tra mercoledì e giovedì, al bar "Stefania" di via Trieste a Resana. I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e si sono appropriati di varie stecche di sigarette e denaro per un bottino ancora in via di quantificazione. Furto, sempre nel corso della notte, anche presso l'azienda edile "Pietro Sartorelli" di Ponzano: ignoti hanno trafugato materiale edile per un bottino di 15mila euro. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.