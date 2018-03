Canna fumaria malfunzionante, gravi danni ad un'abitazione

RESANA Il malfunzionamento della canna fumaria ha causato gravi danni ad un'abitazione a Resana in via Brentella. Un incendio ha infatti lesionato il tetto e una porzione di una casa. Sul posto, poco dopo le 10, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco che hanno lavorato fino alle 13 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile che risulta ora inagibile.