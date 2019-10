In auto dosi di ketamina e cocaina, 19enne nei guai

Continua la stretta contro lo spaccio di droga nella Castellana: un giro di vite che ha portato a numerose tra denunce e arresti nelle ultime settimane. L'ultimo a finire nella rete, in ordine di tempo, è stato un 19enne di Campodarsego, O.M., che è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco per detenzione di stupefacente. Il giovane è stato fermato e controllato nella serata di domenica a Resana, lungo via Vittorio Veneto e a bordo della sua autovettura, è stato trovato in possesso di un piccolo campionario di droghe varie tra cui 2 dosi di ketamina del peso totale di 1,5 grammi, una dose da 0,4 grammi di cocaina e una dose da 0,4 grammi di marijuana.

I carabinieri di Vedelago hanno denunciato, sempre per detenzione di stupefacente, B.E., un cittadino marocchino 41enne, senza fissa dimora e pregiudicato. Lo straniero è stato controllato sabato sera a Vedelago, via Marconi, mentre stava circolando in sella a una bicicletta; è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina del peso totale di 1,4 grammi , oltre a materiale per il confezionamento della droga