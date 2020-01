Spacciava cocaina nella Castellana: preso il pusher, era con due clienti

Lo spaccio di cocaina era la sua unica fonte di reddito. Una fonte molto redditizia, grazie anche ad una ampia ramificazione nella sua area d'azione, la Castellana, ed un buon "portafoglio clienti". I "traffici" gestiti da un pusher marocchino di 42 anni, gravitante nella zona di Resana, sono giunti al capolinea venerdì sera. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, da tempo sulle sue tracce, lo hanno sospreso e arrestato mentre era con due clienti, a cui aveva ceduto quattro dosi di cocaina, per un totale di due grammi.

Le indagini sono state avviate dopo le recenti attività investigative svolte dai militari, in materia di reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, terminate con diversi provvedimenti a carico di vari spacciatori locali. In particolare, gli uomini dell’Arma hanno raccolto indicazioni riguardo a un vero e proprio spaccio al dettaglio di cocaina, stabilmente organizzata dal 42enne il quale proseguiva ormai da diverso tempo nella sua attività illegale.

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno piantonato a lungo l'abitazione dello straniero. Venerdì scorso il blitz durante il quale sono stati individuati uno dopo l’altro due assuntori della zona, mentre acquistavano dallo spacciatore della polvere bianca. Ai due “clienti” sono stati sequestrati gli involucri di cocaina appena comprati, quindi per entrambi si procedeva con la segnalazione amministrativa come assuntori di droghe, mentre il pusher veniva accompagnato presso gli uffici della Compagnia di Castelfranco Veneto. E' stato infatti accertato che il cittadino marocchino aveva fatto dello spaccio di cocaina la propria stabile e fiorente fonte di introito economico, di conseguenza è stato arrestato in flagranza per spaccio. La sua posizione ora è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria: attualmente è a piede libero in attesa del processo.