Resana, consiglio comunale itinerante: prossima seduta a San Marco

RESANA Consiglieri Comunali e Assessori con la valigia ! A “costringere” i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Resana a “muoversi” è il sindaco Stefano Bosa che in occasione della seduta di venerdi prossimo (27 luglio) del Consiglio Comunale ha pensato di convocare la riunione nell’ex asilo “monumento ai Caduti” di San Marco di Resana. Una “uscita” dell’organo consigliare dalla sede tradizionale del municipio per cercare di “attirare” l’attenzione anche delle frazioni dopo che qualche mese fa i consiglieri si erano ritrovati anche presso il centro SS. Vittore e Corona a Castelminio. E così per la prima volta nella storia anche a San Marco ci sarà una riunione del Consiglio Comunale. “Parleremo del nuovo progetto della pista ciclabile di via Roma – ha commentato il sindaco – un progetto atteso da oltre 30 anni e che stiamo cercando di portare avanti anche con alcune novità che ridurranno al massimo l’impatto ambientale di un percorso che costeggiando le campagne e fiumi Musonello e Coriolo ci consentirà di stare lontano dal rumore del traffico, soprattutto quello pesante, e dall’inquinamento”.

La scelta di San Marco. “La frazione di San Marco in questi mesi è stata teatro di alcuni importanti lavori sulle vie Piave e Siese – ha aggiunto il sindaco – abbiamo rifatto l’asfalto in alcuni tratti ed è stato realizzato l’impianto di illuminazione nelle due vie, l’occasione del Consiglio Comunale è anche per inaugurare questi due interventi realizzati recentemente”.