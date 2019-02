Investito mentre attraversa la strada con le cuffiette, muore 15enne

Non ce l'ha fatta Mohamed Aouame, studente 15enne dell'istituto "Rosselli" di Castelfranco Veneto (frequentava il secondo anno, indirizzo commerciale): il giovane di Castelminio di Resana che era stato travolto da un'auto nel primo pomeriggio di venerdì mentre stava andando in biblioteca a studiare. Il ragazzo, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è spirato nella giornata di lunedì: troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente. A tradire il 15enne è stata purtroppo la musica che stava ascoltando con le cuffiette: non si sarebbe reso conto del sopraggiungere di un'auto che lo ha investito.